Trail de la Bultière 2026 Ecole Saint-Pierre Bazoges-en-Paillers

Informations pratiques

Bazoges-en-Paillers

Trail de la Bultière 2026

Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

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Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 80 61 08

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English :

L’événement Trail de la Bultière 2026 Bazoges-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts