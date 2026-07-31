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AGENDA · Bazoges-en-Paillers

Trail de la Bultière 2026 Ecole Saint-Pierre Bazoges-en-Paillers

dimanche 18 octobre 2026 · Ecole Saint-Pierre · Bazoges-en-Paillers

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Ecole Saint-Pierre
Adresse
15 Rue d'Anjou
Ville
85130 Bazoges-en-Paillers
Département
Vendée
Tarif

Bazoges-en-Paillers

Trail de la Bultière 2026

Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

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Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 80 61 08 

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English :

L’événement Trail de la Bultière 2026 Bazoges-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts