AGENDA · Bazoges-en-Paillers
Trail de la Bultière 2026 Ecole Saint-Pierre Bazoges-en-Paillers
dimanche 18 octobre 2026 · Ecole Saint-Pierre · Bazoges-en-Paillers
Informations pratiques
Bazoges-en-Paillers
Trail de la Bultière 2026
Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
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Ecole Saint-Pierre 15 Rue d’Anjou Bazoges-en-Paillers 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 80 61 08
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English :
L’événement Trail de la Bultière 2026 Bazoges-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts