Trail de la forêt de Saint-Sever-Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne

Informations pratiques

Noues de Sienne

Trail de la forêt de Saint-Sever-Calvados

Route du Vieux Château Etape en Forêt Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’association de La Mans’elle Champêtre organise la 6ème édition de son Trail en forêt domaniale de Saint-Sever. Partez à la découverte de tous les lieux remarquables du territoire de Noues de Sienne. Avec des parcours pour tous, en trail allant de 11 à 24 km ou une marche de 6 km.

L’association de La Mans’elle Champêtre organise la 6ème édition de son Trail en forêt domaniale de Saint-Sever. Partez à la découverte de tous les lieux remarquables du territoire de Noues de Sienne étangs, lac, monuments, parc d’activités, panorama… Avec des parcours pour tous, en trail le 11 km à 9h00, le 24 km à 9h15; marche de 6 km à 11h00.

Départ de l’Étape en Forêt et inscription sur le site internet des courses.

Inscriptions avant le 31 juillet 2026. .

Route du Vieux Château Etape en Forêt Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

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English : Trail de la forêt de Saint-Sever-Calvados

The La Mans’elle Champêtre association is organising the 6th edition of its trail run in the Saint-Sever state-owned forest. Set off to explore all the remarkable sites in the Noues de Sienne area. With routes to suit everyone, ranging from 11 to 24 km for trail runners, or a 6 km walk.

L’événement Trail de la forêt de Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie