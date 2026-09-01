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AGENDA · Gavray-sur-Sienne

Trail de la Lande Gavray-sur-Sienne

dimanche 20 septembre 2026 · Gavray-sur-Sienne

Trail de la Lande Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Lieu-dit La Lande Saint-Luc
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Trail de la Lande

Lieu-dit La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Trail de la Lande chemins vallonnés et sentiers ombragés, nature à l’état pur sur le site de la Lande Saint-Luc 3 circuits trail chronométrés 20 km/15 km/7 km + randonnées 10 km/5 km + courses et jeux enfants, buvette et restauration.
Départs 9h30-11h15, Lande Saint-Luc à Gavray-sur-Sienne.
Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com   .

Lieu-dit La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 87 33 35 11 

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English : Trail de la Lande

L’événement Trail de la Lande Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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