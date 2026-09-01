Trail de la Lande Gavray-sur-Sienne
dimanche 20 septembre 2026 · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Trail de la Lande
Lieu-dit La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 11:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Trail de la Lande chemins vallonnés et sentiers ombragés, nature à l’état pur sur le site de la Lande Saint-Luc 3 circuits trail chronométrés 20 km/15 km/7 km + randonnées 10 km/5 km + courses et jeux enfants, buvette et restauration.
Départs 9h30-11h15, Lande Saint-Luc à Gavray-sur-Sienne.
Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com .
Lieu-dit La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 87 33 35 11
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English : Trail de la Lande
L’événement Trail de la Lande Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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