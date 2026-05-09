Trail de la Vallée des Lacs Route de la Plage Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer

Trail de la Vallée des Lacs

Route de la Plage Lac de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

5 épreuves adultes de différents formats (en individuel ou en relais) et 2 mini trails enfants raviront tous les amateurs de la course à pied nature, du trail court de 13km au long de 82km avec 4300m de dénivelé positif.Tout public

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Route de la Plage Lac de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 80 84 info@trailvalleedeslacs.com

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English :

5 adult events in various formats (individual or relay) and 2 children’s mini-trails will delight all nature runners, from the 13km short trail to the 82km long trail with 4300m of positive altitude difference.

L’événement Trail de la Vallée des Lacs Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES