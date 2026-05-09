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Trail de la Vallée des Lacs Route de la Plage Xonrupt-Longemer

Trail de la Vallée des Lacs Route de la Plage Xonrupt-Longemer samedi 27 juin 2026.

Lieu : Route de la Plage

Adresse : Lac de Longemer

Ville : 88400 Xonrupt-Longemer

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

Trail de la Vallée des Lacs

Route de la Plage Lac de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

5 épreuves adultes de différents formats (en individuel ou en relais) et 2 mini trails enfants raviront tous les amateurs de la course à pied nature, du trail court de 13km au long de 82km avec 4300m de dénivelé positif.Tout public
0  .

Route de la Plage Lac de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 80 84  info@trailvalleedeslacs.com

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English :

5 adult events in various formats (individual or relay) and 2 children’s mini-trails will delight all nature runners, from the 13km short trail to the 82km long trail with 4300m of positive altitude difference.

L’événement Trail de la Vallée des Lacs Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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