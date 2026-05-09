Trace Vosgienne VTT Route du Lac Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer

Trace Vosgienne VTT

Route du Lac Lac de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Samedi animations de 2 à 13 ans ! Randos 25 et 40km sans classement. Marché artisanal de 14h à 19h. Soirée tartes flambées.

Retrait des dossards de 15h à 18h.

Dimanche Epreuves 85km à 8h30, 75km à 9h, 45km à 9h30 et 30km à 9h45 (horaires à confirmer).

Restauration sur place.

Epreuves ouvertes à tous. Inscription préalable conseillée par internet aux épreuves sur Njuko ou sur place le samedi.Tout public

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Route du Lac Lac de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 36 91 56 64 contactvtt@tracevosgienne.fr

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English :

Saturday: entertainment for 2 to 13 year-olds! Unclassified 25 and 40km hikes. Craft market from 2pm to 7pm. Tart flambé evening.

Bib number collection from 3pm to 6pm.

Sunday: 85km at 8:30am, 75km at 9am, 45km at 9:30am and 30km at 9:45am (times to be confirmed).

Catering on site.

Events open to all. Pre-registration recommended for Njuko events or on site on Saturday.

L’événement Trace Vosgienne VTT Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES