Trace Vosgienne VTT Route du Lac Xonrupt-Longemer
Trace Vosgienne VTT Route du Lac Xonrupt-Longemer dimanche 26 juillet 2026.
Xonrupt-Longemer
Trace Vosgienne VTT
Route du Lac Lac de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Samedi animations de 2 à 13 ans ! Randos 25 et 40km sans classement. Marché artisanal de 14h à 19h. Soirée tartes flambées.
Retrait des dossards de 15h à 18h.
Dimanche Epreuves 85km à 8h30, 75km à 9h, 45km à 9h30 et 30km à 9h45 (horaires à confirmer).
Restauration sur place.
Epreuves ouvertes à tous. Inscription préalable conseillée par internet aux épreuves sur Njuko ou sur place le samedi.Tout public
0 .
Route du Lac Lac de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 36 91 56 64 contactvtt@tracevosgienne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday: entertainment for 2 to 13 year-olds! Unclassified 25 and 40km hikes. Craft market from 2pm to 7pm. Tart flambé evening.
Bib number collection from 3pm to 6pm.
Sunday: 85km at 8:30am, 75km at 9am, 45km at 9:30am and 30km at 9:45am (times to be confirmed).
Catering on site.
Events open to all. Pre-registration recommended for Njuko events or on site on Saturday.
L’événement Trace Vosgienne VTT Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES