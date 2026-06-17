Grande foire du 15 août Face au lac de Longemer Xonrupt-Longemer samedi 15 août 2026.

Xonrupt-Longemer

Grande foire du 15 août

Face au lac de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Foire artisanale et commerçante avec des produits du terroir vosgien.Tout public

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Face au lac de Longemer 121 Route de la Plage Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 21 32 91 09 lnbdv88@gmail.com

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English :

Craft and trade fair with local products from the Vosges.

L’événement Grande foire du 15 août Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES