Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

Fête des bûcherons

3037 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête traditionnelle avec vieux métiers Bûcheronnage avec l’abattage d’un grand sapin, débardage avec des boeufs, schlittage, découverte de la fenaison… Musique et danses folkloriques par les Beuquillons. Jeux champêtres. Buvette et petite restauration sur place.Tout public

2 .

3037 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 86 07 76 christianebadonnel@gmail.com

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English :

Traditional festival with old trades: logging with the felling of a large fir tree, skidding with oxen, schlittage, discovery of haymaking? Folk music and dancing by the Beuquillons. Country games. Refreshments and snacks on site.

L’événement Fête des bûcherons Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES