Les brocs du lac au bord du Lac de Longemer Xonrupt-Longemer

dimanche 9 août 2026 · au bord du Lac de Longemer · Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

Les brocs du lac

au bord du Lac de Longemer Route de la Plage Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide-grenier et marché artisanal. 130 exposants.Tout public

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au bord du Lac de Longemer Route de la Plage Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 84 28 90 36

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English :

Garage sale and craft market. 130 exhibitors.

L’événement Les brocs du lac Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES