Les brocs du lac au bord du Lac de Longemer Xonrupt-Longemer
dimanche 9 août 2026 · au bord du Lac de Longemer · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
Les brocs du lac
au bord du Lac de Longemer Route de la Plage Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide-grenier et marché artisanal. 130 exposants.Tout public
0 .
au bord du Lac de Longemer Route de la Plage Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 84 28 90 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale and craft market. 130 exhibitors.
L’événement Les brocs du lac Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Xonrupt-Longemer (Vosges)
- Trace Vosgienne VTT Route du Lac Xonrupt-Longemer 26 juillet 2026
- Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer 31 juillet 2026
- Grande foire du 15 août Face au lac de Longemer Xonrupt-Longemer 15 août 2026
- Fête des bûcherons Xonrupt-Longemer 15 août 2026