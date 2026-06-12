Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer vendredi 31 juillet 2026.

Xonrupt-Longemer

Exposition les chevalets en liberté

Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-05

27ème exposition de peintures. Tombola avec tableaux à gagner..Tout public

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Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 83 66

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English :

27th Painting Exhibition. Raffle with paintings to be won.

L’événement Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES