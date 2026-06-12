Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer
Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer vendredi 31 juillet 2026.
Xonrupt-Longemer
Exposition les chevalets en liberté
Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-05
27ème exposition de peintures. Tombola avec tableaux à gagner..Tout public
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Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 83 66
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English :
27th Painting Exhibition. Raffle with paintings to be won.
L’événement Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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