Foulées de longemer Route de la Plage Xonrupt-Longemer
dimanche 2 août 2026 · Route de la Plage · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
Foulées de longemer
Route de la Plage Lac Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez encourager les coureurs. Au programme 9h28 Départ de la course Handisport (fauteuils, handibike…), 9h30 Départ commun du 6 km (1 tour du lac course populaire) et du 12 km (2 tours course compétitive) et à partir de 10h50 Courses enfants (de 0,65 km à 1,8 km selon les catégories).Tout public
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Route de la Plage Lac Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 07 41 81 08 fouleesdelongemer@free.fr
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English :
Come cheer on the runners. Schedule: 9:28 a.m.: Start of the Handisport race (wheelchairs, handibikes, etc.), 9:30 a.m.: Joint start of the 6 km race (1 lap around the lake—fun run) and the 12 km race (2 laps—competitive race), and starting at 10:50 a.m.: Children’s races (from 0.65 km to 1.8 km depending on the category).
L’événement Foulées de longemer Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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