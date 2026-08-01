Informations pratiques

Pleubian

Trail de l’Algue

Plage de Kermagen Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le trail de l’algue est organisé par l’association des coureurs du Talbert, avec la volonté de faire découvrir ou redécouvrir aux participants les espaces naturels de Pleubian.

Nouveauté pour l’édition 2026 un trail de 28 km, qui passera par la commune voisine de Kerbors.

9h trail de 28 km.

9h30 marche nordique de 15 km.

10h30 trail de 8 km.

10h50 trail de 14 km.

13h30 départ groupé d’une randonnée pédestre, de 7 ou 10 km au choix, avec des départs libres possibles jusque 14h30.

13h45 à 14h30 départs échelonnés de 5 courses enfants / ados, avec des distances allant de 500 m à 3,5 km selon les tranches d’âges.

Départs et arrivées à la plage de Kermagen.

Possibilité de se restaurer sur place à midi (foodtrucks et buvette). .

Plage de Kermagen Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 96 06 77

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English :

L’événement Trail de l’Algue Pleubian a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose