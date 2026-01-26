Trail de l’Améthyste Sauxillanges

Trail de l’Améthyste

Place de la Promenade Sauxillanges Puy-de-Dôme

Tarif : 13 – 13 – 17 EUR

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

2026-05-03

Le Trail de l’Améthyste 2026 vous propose un programme très complet pour les familles et les clubs en sortie annuelle 3 parcours de trail 12, 23, 37 km. 4 trails et courses pour les 8 à 15 ans. Une rando 13km.

Place de la Promenade Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 82 01 01 giverdier@orange.fr

English :

The Trail de l’Améthyste 2026 offers a comprehensive program for families and clubs on annual outings: 3 trail courses: 12, 23, 37 km. 4 trails and races for 8- to 15-year-olds. A 13km hike.

