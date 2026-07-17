Trail Dè Las Hèstas Salle des fêtes Boô-Silhen

Informations pratiques

Boô-Silhen

Trail Dè Las Hèstas

Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Prêts à relever le défi ?

A l’occasion de la fête de Boô-Silhen, venez participer à notre trail de 11 km au cœur du Buala. Entre sentiers, forêts, montées et bonne humeur, ce parcours vous fera vivre un beau moment de sport et de convivialité.

que vous soyez là pour la performance ou le plaisir, rejoignez nous sur la ligne de départ et partagez cette belle aventure.

.

Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready to take on the challenge?

As part of the Bo%F4-Silhen festival, come join our 11-km trail run in the heart of Buala. With trails, forests, hills, and a great atmosphere, this course will offer you a wonderful experience combining sports and camaraderie.

Whether you’re here to compete or just for fun, join us at the starting line and share in this great adventure.

L’événement Trail Dè Las Hèstas Boô-Silhen a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65