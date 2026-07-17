Trail Dè Las Hèstas Salle des fêtes Boô-Silhen
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Boô-Silhen
Informations pratiques
Boô-Silhen
Trail Dè Las Hèstas
Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Prêts à relever le défi ?
A l’occasion de la fête de Boô-Silhen, venez participer à notre trail de 11 km au cœur du Buala. Entre sentiers, forêts, montées et bonne humeur, ce parcours vous fera vivre un beau moment de sport et de convivialité.
que vous soyez là pour la performance ou le plaisir, rejoignez nous sur la ligne de départ et partagez cette belle aventure.
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Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Ready to take on the challenge?
As part of the Bo%F4-Silhen festival, come join our 11-km trail run in the heart of Buala. With trails, forests, hills, and a great atmosphere, this course will offer you a wonderful experience combining sports and camaraderie.
Whether you’re here to compete or just for fun, join us at the starting line and share in this great adventure.
L’événement Trail Dè Las Hèstas Boô-Silhen a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65