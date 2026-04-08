Informations pratiques

Noyelles-sous-Lens

Trail de Noyelles-sous-Lens

Parc des Boclets Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les boucles de Noyelles sous Lens: Trail et course dans les parcs et rue de la ville et des alentours

Le running club noyellois organise le trail nocturne de Noyelles-sous-Lens !

Deux distances 10 et 21 km, mais aussi des courses enfants, de la marche et un trail découverte de 8 km. .

Parc des Boclets Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

Les boucles de Noyelles sous Lens: Trail and run in the parks and streets of the town and surrounding area

L’événement Trail de Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Lens-Liévin