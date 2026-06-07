Trail de nuit Raid Nature 58 Stade des Chanternes Pougues-les-Eaux
Trail de nuit Raid Nature 58 Stade des Chanternes Pougues-les-Eaux samedi 12 septembre 2026.
Pougues-les-Eaux
Trail de nuit Raid Nature 58
Stade des Chanternes Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre, Raid Nature 58 revient pour la 7ème édition du trail nocturne à POUGUES LES EAUX.
Pour le trail 3 distances possibles 10 km, 16km et 22 km. Départ à 21h.
Nouveauté 2 randonnées matinales 10 km (départs entre 8h et 9h) et 16 km (départs entre 7h et 8h). Inscription sur place.
Inscriptions en ligne sur le site www.raidnature58.com.
Tous renseignements sur ce site ou à l’organisateur daniel.kercoff@gmail.com et au 06 27 35 13 14 .
Stade des Chanternes Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 35 13 14 daniel.kercoff@gmail.com
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English : Trail de nuit Raid Nature 58
L’événement Trail de nuit Raid Nature 58 Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Cap Grand Nevers
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