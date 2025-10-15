Trail de Sazos

Trail de Sazos

Village SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

Des courses adaptées à vos envies (10, 20 et 30km). Et des courses qui durent 24h ou 12h… Le concept du 24h ou 12h Trail, en solo ou en team ? Une autre façon de vous défier ou se préparer pour des ultras !

Course ou l’on découvre l’évènement dans un contexte festif et convivial ! Les coureurs plus compétiteurs ne seront pas déçus tous seront encouragés par les villageois, les bénévoles et les spectateurs !

2 mai 12h Trail et 24h Trail, en solo ou en équipe.

Un défi face à soi-même, sans barrière horaire.

Chacun court la distance qu’il peut. Il faudra puiser dans ses convictions et dans son mental, peut-être même dépasser ses propres limites pour accéder à l’ultra défi du solo ou en team. L’objectif étant de capitaliser le maximum de kilomètres … les coureurs vont profiter de 2 boucles de 10km chacune de 550m D+ puis 450 m D+.

3 mai 3 courses 10km 590m D+, 20 km 1080m D+, 30 km 1550m D+. .

English :

Races to suit all tastes (10, 20 and 30km). And races lasting 24h or 12h… The 24h or 12h Trail concept, solo or in a team? Another way to challenge yourself or prepare for ultras!

German :

Läufe, die auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind (10, 20 und 30 km). Und Läufe, die 24h oder 12h dauern… Das Konzept des 24h- oder 12h-Trails, allein oder im Team? Eine andere Art, Sie herauszufordern oder sich auf Ultras vorzubereiten!

Italiano :

Gare per tutti i gusti (10, 20 e 30 km). E gare di 24 o 12 ore… Il concetto di 24h o 12h Trail, in solitaria o in squadra? Un altro modo per sfidare se stessi o per prepararsi agli ultras!

Espanol :

Carreras para todos los gustos (10, 20 y 30 km). Y carreras de 24 o 12 horas… El concepto Trail 24h o 12h, ¿en solitario o en equipo? Otra forma de ponerse a prueba o de prepararse para las carreras ultras

