Informations pratiques

Écordal

Trail d’Ecordal

Écordal Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Course pédestre dans les bois (chronométrée).Parcours de 14 km environ.Départ à 15h à Ecordal. Inscriptions et règlement sur www.ledossard.com. Inscriptions sur place possible. Licence FFA ou attestation PPS (pps.athle.fr) de moins de 3 mois.

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Écordal 08130 Ardennes Grand Est +33 6 83 04 60 13 fjepattignycap@orange.fr

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English :

Forest Run (timed). Course length: approximately 14 km. Start at 3:00 p.m. in Ecordal. Registration and rules at www.ledossard.com. On-site registration available. FFA license or PPS certificate (pps.athle.fr) issued within the last 3 months required.

L’événement Trail d’Ecordal Écordal a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme