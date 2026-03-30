Trail des 3 Brasseries de Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont
Trail des 3 Brasseries de Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont dimanche 20 septembre 2026.
Trail des 3 Brasseries de Chartreuse
Saint-Laurent-du-Pont Isère
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Un peu de bière, beaucoup de trail, mais on vous en dit plus très vite.
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Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@trail-brasseries.fr
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English :
A bit of beer, a lot of trail, but we’ll tell you more soon.
L’événement Trail des 3 Brasseries de Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse