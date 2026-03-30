Trail des 3 Brasseries de Chartreuse

Saint-Laurent-du-Pont Isère

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un peu de bière, beaucoup de trail, mais on vous en dit plus très vite.

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Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@trail-brasseries.fr

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English :

A bit of beer, a lot of trail, but we’ll tell you more soon.

L’événement Trail des 3 Brasseries de Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse