Informations pratiques

Saint-Jean-de-Cuculles

Trail des Calades

Centre du village Saint-Jean-de-Cuculles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Dimanche 18 octobre 2026, le 11e Trail des Calades aura lieu à Saint-Jean-de-Cuculles.

Si vous êtes adeptes des chemins escarpés, des sentiers peu fréquentés, de paysages et vues imprenables au pied du Pic Saint Loup, venez relever le défi !

Course adultes 17 km (650D+)

Course adultes 11 km (450D+)

Courses pour enfants 4500 m, 3000 m, 1500 m, 600 m

Les courses 17 km et 11 km comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .

Centre du village Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie contact@traildescalades.fr

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English :

Sunday, October 18, 2026, the 11th Trail of the Calades will take place in Saint-Jean-de-Cuculles.

L’événement Trail des Calades Saint-Jean-de-Cuculles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup