Trail des Calades Saint-Jean-de-Cuculles
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Jean-de-Cuculles
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Cuculles
Trail des Calades
Centre du village Saint-Jean-de-Cuculles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Dimanche 18 octobre 2026, le 11e Trail des Calades aura lieu à Saint-Jean-de-Cuculles.
Si vous êtes adeptes des chemins escarpés, des sentiers peu fréquentés, de paysages et vues imprenables au pied du Pic Saint Loup, venez relever le défi !
Course adultes 17 km (650D+)
Course adultes 11 km (450D+)
Courses pour enfants 4500 m, 3000 m, 1500 m, 600 m
Les courses 17 km et 11 km comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .
Centre du village Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie contact@traildescalades.fr
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English :
Sunday, October 18, 2026, the 11th Trail of the Calades will take place in Saint-Jean-de-Cuculles.
L’événement Trail des Calades Saint-Jean-de-Cuculles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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