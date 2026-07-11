Trail des Combrailles 2026 Les Ancizes-Comps
dimanche 25 octobre 2026 · Les Ancizes-Comps
Informations pratiques
Les Ancizes-Comps
Trail des Combrailles 2026
Village de Comps Les Ancizes-Comps Puy-de-Dôme
Tarif : 11 – 11 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 13:00:00
Date(s) :
2026-10-25
La 10ème édition du Trail des Combrailles arrive !
Pour cette édition 2026, les 4 parcours de 36km, 24km, 16km et 9km sont reconduits avec les fameux passages sur le Viaduc des fades et au méandre de Queuille !
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Village de Comps Les Ancizes-Comps 63770 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 88 47 trail.des.combrailles@gmail.com
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English :
The 10th edition of the Trail des Combrailles is coming up!
For the 2026 edition, the four courses—36 km, 24 km, 16 km, and 9 km—are back, featuring the famous sections over the Viaduc des Fades and at the Queuille meander!
L’événement Trail des Combrailles 2026 Les Ancizes-Comps a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Combrailles