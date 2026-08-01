Trail des Confins Verlus
dimanche 9 août 2026 · Verlus
Informations pratiques
Verlus
Trail des Confins
VERLUS Verlus Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le dimanche 9 août, rendez-vous à Verlus pour le Trail des Confins, une épreuve nature conviviale ouverte aux coureurs comme aux marcheurs. Au cœur des paysages vallonnés du Gers, venez relever le défi d’un parcours de 10,5 km ou profiter d’une marche accessible à tous. Une restauration est proposée sur place pour prolonger ce moment sportif et convivial.
Programme
Dimanche 9 août
À partir de 7h30
Retrait des dossards
Inscriptions sur place (pour la marche et, selon les places disponibles, pour le trail)
9h Trail des Confins
Parcours de 10,5 km
9h10 Marche
Parcours de 10,5 km
Inscription sur place uniquement
Tarifs
Trail
10 € en préinscription sur Chrono-Start
11 € sur place
Marche
8 € (inscription sur place uniquement)
Informations pratiques
Restauration sur place.
Organisateur Initiative Sport Loisir Culture (I.S.L.C.) de Verlus.
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VERLUS Verlus 32400 Gers Occitanie +33 6 61 01 62 95 heinrichoceane7@gmail.com
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English :
On Sunday, August 9, head to Verlus for the Trail des Confins, a friendly outdoor event open to both runners and walkers. In the heart of the rolling countryside of the Gers, come take on the challenge of a 10.5 km trail run or enjoy a walk that’s accessible to everyone. Food and drinks will be available on-site to extend this fun and friendly sporting event.
Schedule
Sunday, August 9
Starting at 7:30 a.m.
Race bib pickup
On-site registration (for the walk and, subject to availability, for the trail run)
9:00 a.m. Trail des Confins
10.5 km course
9:10 a.m. Walk
10.5 km course
On-site registration only
Fees
Trail Run
10 € for pre-registration on Chrono-Start
11 € on-site
Walk
8 € (on-site registration only)
Practical Information
Food available on-site.
Organizer: Initiative Sport Loisir Culture (I.S.L.C.) of Verlus.
L’événement Trail des Confins Verlus a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65