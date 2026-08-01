Informations pratiques

Verlus

Trail des Confins

VERLUS Verlus Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le dimanche 9 août, rendez-vous à Verlus pour le Trail des Confins, une épreuve nature conviviale ouverte aux coureurs comme aux marcheurs. Au cœur des paysages vallonnés du Gers, venez relever le défi d’un parcours de 10,5 km ou profiter d’une marche accessible à tous. Une restauration est proposée sur place pour prolonger ce moment sportif et convivial.

Programme

Dimanche 9 août

À partir de 7h30

Retrait des dossards

Inscriptions sur place (pour la marche et, selon les places disponibles, pour le trail)

9h Trail des Confins

Parcours de 10,5 km

9h10 Marche

Parcours de 10,5 km

Inscription sur place uniquement

Tarifs

Trail

10 € en préinscription sur Chrono-Start

11 € sur place

Marche

8 € (inscription sur place uniquement)

Informations pratiques

Restauration sur place.

Organisateur Initiative Sport Loisir Culture (I.S.L.C.) de Verlus.

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VERLUS Verlus 32400 Gers Occitanie +33 6 61 01 62 95 heinrichoceane7@gmail.com

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English :

On Sunday, August 9, head to Verlus for the Trail des Confins, a friendly outdoor event open to both runners and walkers. In the heart of the rolling countryside of the Gers, come take on the challenge of a 10.5 km trail run or enjoy a walk that’s accessible to everyone. Food and drinks will be available on-site to extend this fun and friendly sporting event.

Schedule

Sunday, August 9

Starting at 7:30 a.m.

Race bib pickup

On-site registration (for the walk and, subject to availability, for the trail run)

9:00 a.m. Trail des Confins

10.5 km course

9:10 a.m. Walk

10.5 km course

On-site registration only

Fees

Trail Run

10 € for pre-registration on Chrono-Start

11 € on-site

Walk

8 € (on-site registration only)

Practical Information

Food available on-site.

Organizer: Initiative Sport Loisir Culture (I.S.L.C.) of Verlus.

L’événement Trail des Confins Verlus a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65