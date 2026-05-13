Meyrueis

TRAIL DES GORGES DE LA JONTE

Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Première édition du trail des Gorges de la Jonte ! Entre causses et falaises, une aventure sauvage et engagée.

Trois distances proposées. Les inscriptions ouvriront le 14 juin.

Le samedi 7 novembre, première édition du trail des Gorges de la Jonte !

Entre causses et falaises, une aventure sauvage et engagée.

Le Trail des Gorges de la Jonte est en effet né avec une conviction organiser un événement sportif tout en respectant le territoire qui nous accueille.

Les Gorges de la Jonte, les causses et les vallées qui entourent Meyrueis sont des espaces uniques et fragiles.

C’est pourquoi nous souhaitons construire un trail respectueux de l’environnement , en lien avec les acteurs locaux, ancré dans son territoire.

Pour cette première édition, le Trail des Gorges de la Jonte proposera trois distances, pour que chacun puisse vivre l’expérience à son rythme.

10km Une distance pour s’initier, pour les coureurs et marcheurs ;

20 km Un format pour se challenger

40km Une distance plus engagée pour les amoureux de grands parcours

Les inscriptions ouvriront le 14 juin.

Tout commence et tout se termine à Meyrueis. .

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 7 49 14 90 65

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English :

First edition of the Jonte Gorges trail! Between causses and cliffs, a wild and committed adventure.

Three distances on offer. Registration opens on June 14.

L’événement TRAIL DES GORGES DE LA JONTE Meyrueis a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes