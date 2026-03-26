JOURNÉE DES PEINTRES Meyrueis
JOURNÉE DES PEINTRES Meyrueis samedi 20 juin 2026.
JOURNÉE DES PEINTRES
Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La journée des peintres vous attend le samedi 20 juin à Meyrueis !
La journée des peintres vous attend le samedi 20 juin à Meyrueis !
Venez admirer les œuvres des artistes au gré de votre déambulation dans les rues charmantes et animées du village. .
Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Painters’ Day awaits you on Saturday, June 20 in Meyrueis!
L’événement JOURNÉE DES PEINTRES Meyrueis a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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