JOURNÉE DES PEINTRES

Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La journée des peintres vous attend le samedi 20 juin à Meyrueis !

La journée des peintres vous attend le samedi 20 juin à Meyrueis !

Venez admirer les œuvres des artistes au gré de votre déambulation dans les rues charmantes et animées du village. .

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Painters’ Day awaits you on Saturday, June 20 in Meyrueis!

L’événement JOURNÉE DES PEINTRES Meyrueis a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes