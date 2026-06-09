EXPOSITION DE PEINTURE Meyrueis
EXPOSITION DE PEINTURE Meyrueis mardi 18 août 2026.
Meyrueis
EXPOSITION DE PEINTURE
Rue Saint-Blaise Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Exposition des peintures de Gisèle Causse du 18 au 23 août à la galerie de la rue Saint Blaise à Meyrueis.
Exposition des peintures de Gisèle Causse du 18 au 23 août à la galerie de la rue Saint Blaise à Meyrueis. .
Rue Saint-Blaise Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Exhibition of paintings by Gisèle Causse from August 18 to 23 at the rue Saint Blaise gallery in Meyrueis.
L’événement EXPOSITION DE PEINTURE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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