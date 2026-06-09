Meyrueis

EXPOSITION DE PEINTURE

Rue Saint-Blaise Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Exposition des peintures de Gisèle Causse du 18 au 23 août à la galerie de la rue Saint Blaise à Meyrueis.

Exposition des peintures de Gisèle Causse du 18 au 23 août à la galerie de la rue Saint Blaise à Meyrueis. .

Rue Saint-Blaise Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Exhibition of paintings by Gisèle Causse from August 18 to 23 at the rue Saint Blaise gallery in Meyrueis.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes