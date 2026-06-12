Meyrueis

CINÉCO SAUVAGE

Village Meyrueis Lozère

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Projection Cinéco du film SAUVAGE de Camille Ponsin, tourné dans les Cévennes et tiré d’une histoire vraie.

21h , salle des fêtes de Meyrueis.

Projection du film SAUVAGE de Camille Ponsin, le jeudi 20 Aout, à 21h, dans la salle de fêtes de Meyrueis.

Durée 01h41min Genre Drame Origine France

Ce que raconte le film une femme, les bois, et une vallée qui bascule

Au cœur d’une vallée reculée des Cévennes, des néo-ruraux vivent en communauté, en autarcie, partageant tout. Chacun trouve sa place. Sauf Anja. Enfant insaisissable et perturbée, elle finit par fuir pour s’installer à l’état quasi sauvage dans les bois, bouleversant l’équilibre fragile de la communauté. Sa mère, Sam (jouée par Céline Sallette), reste son seul lien avec le monde. Un drame humain, puissant, ancré dans un paysage que les habitants du Gard et de la Lozère reconnaîtront immédiatement. Le film s’inspire d’une histoire vraie, vécue dans cette même vallée. .

Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

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English :

Cin%E9co screening of the film *SAUVAGE* by Camille Ponsin, shot in the Cévennes and based on a true story.

9:00 p.m., Meyrueis Community Hall.

L’événement CINÉCO SAUVAGE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes