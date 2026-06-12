CINÉCO SAUVAGE Meyrueis
CINÉCO SAUVAGE Meyrueis jeudi 20 août 2026.
Meyrueis
CINÉCO SAUVAGE
Village Meyrueis Lozère
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Projection Cinéco du film SAUVAGE de Camille Ponsin, tourné dans les Cévennes et tiré d’une histoire vraie.
21h , salle des fêtes de Meyrueis.
Projection du film SAUVAGE de Camille Ponsin, le jeudi 20 Aout, à 21h, dans la salle de fêtes de Meyrueis.
Durée 01h41min Genre Drame Origine France
Ce que raconte le film une femme, les bois, et une vallée qui bascule
Au cœur d’une vallée reculée des Cévennes, des néo-ruraux vivent en communauté, en autarcie, partageant tout. Chacun trouve sa place. Sauf Anja. Enfant insaisissable et perturbée, elle finit par fuir pour s’installer à l’état quasi sauvage dans les bois, bouleversant l’équilibre fragile de la communauté. Sa mère, Sam (jouée par Céline Sallette), reste son seul lien avec le monde. Un drame humain, puissant, ancré dans un paysage que les habitants du Gard et de la Lozère reconnaîtront immédiatement. Le film s’inspire d’une histoire vraie, vécue dans cette même vallée. .
Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
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English :
Cin%E9co screening of the film *SAUVAGE* by Camille Ponsin, shot in the Cévennes and based on a true story.
9:00 p.m., Meyrueis Community Hall.
L’événement CINÉCO SAUVAGE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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