Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE

Les Halles Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.

Rossini tu connais ?

Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.

Rossini tu connais ? .

Les Halles Meyrueis 48150 Lozère Occitanie contact@festivaldoperadugrandsud.fr

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English :

An open-air performance on the Meyrueis market square as part of the Festival d’opéra du Grand Sud.

Do you know Rossini?

L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes