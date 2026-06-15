FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis
FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis mardi 18 août 2026.
Meyrueis
FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE
Les Halles Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.
Rossini tu connais ?
Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.
Rossini tu connais ? .
Les Halles Meyrueis 48150 Lozère Occitanie contact@festivaldoperadugrandsud.fr
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English :
An open-air performance on the Meyrueis market square as part of the Festival d’opéra du Grand Sud.
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L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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