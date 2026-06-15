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FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis mardi 18 août 2026.

Adresse : Les Halles

Ville : 48150 Meyrueis

Département : Lozère

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE

Les Halles Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.
Rossini tu connais ?
Scène ouverte sur la place du marché de Meyrueis dans le cadre du Festival d’opéra du grand sud.
Rossini tu connais ?   .

Les Halles Meyrueis 48150 Lozère Occitanie   contact@festivaldoperadugrandsud.fr

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English :

An open-air performance on the Meyrueis market square as part of the Festival d’opéra du Grand Sud.
Do you know Rossini?

L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD SCÈNE OUVERTE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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