Informations pratiques

Meyrueis

CONCERT À GROTTE DE DARGILAN DUO SERÁ

Dargilan Meyrueis Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert dans la grotte de Dargilan. Duo Será propose des compositions originales autour du handpan.

Será c’est un duo qui naît de notre complicité fraternelle, amicale et musicale. Ce sont des compositions originales autour du handpan, du violon, d’une mandoline et d’une trompette. Nos inspirations de notre héritage familiale sont emprunt de voyage et de diverses influences de musiques du monde et traditionnelles.

Le dialogue des instruments nous amène vers une musique basée sur le rythme et la mélodie invitant tantôt aux voyages, aux rêves, tantôt à la transe. Une musique du coeur nourrie d’années de compréhension et d’échanges avec l’instrument pour un duo atypique vous ouvrant les portes de leurs univers.

Le silence, les gouttes d’eau, puis la musique, dans un décor millénaire de calcite; deux magies se rejoignent pour nous enchanter, nous émouvoir, nous exalter.

Début à 19h. Merci d’arriver vers 18h30 apéritif vous est offert sur la terrasse panoramique. Produits locaux et boissons disponibles après le concert au snack bar.

Le concert se produira dans la grande salle de la grotte. Soyez bien couverts et bien chaussés la grotte est humide et il n’y fait que 10°

Sur réservation sans prépaiement.

Pablo Piris handpan, percussion, voix

Hugo Piris violon, trompette, mandoline, voix .

Dargilan Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

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English :

Concert in the Dargilan Cave. Duo Ser%E1 performs original compositions featuring the handpan.

L’événement CONCERT À GROTTE DE DARGILAN DUO SERÁ Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes