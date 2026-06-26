CINECO POUR LE PLAISIR Village Meyrueis
CINECO POUR LE PLAISIR Village Meyrueis samedi 8 août 2026.
Meyrueis
CINECO POUR LE PLAISIR
Village Salle des fête Meyrueis Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici . Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici .
Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius
Synopsis:
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Village Salle des fête Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Runtime: 1 hr 28 min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO POUR LE PLAISIR Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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