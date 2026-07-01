Informations pratiques

Meyrueis

BAL DES POMPIERS DE MEYRUEIS

Village Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Bal des pompiers de Meyrueis.

Les sapeurs-pompiers de Meyrueis vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête !

De 10h à 15h, une collecte de dons de sang sera organisée au centre de secours de Meyrueis.

Au programme de cette grande journée

Dès 14h30 Animations au centre de secours pour enfants et adultes

15h Concours de pétanque avec 200€ de lots à gagner !

19h Grand bal animé par Chris’Anim Buvette & restauration sur place.

Pré-vente des repas au 06 78 31 86 24 .

Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 78 31 86 24

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English :

Meyrueis Firefighters’ Ball.

L’événement BAL DES POMPIERS DE MEYRUEIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes