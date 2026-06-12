CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis mardi 28 juillet 2026.

Meyrueis

CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE

Roquedols Meyrueis Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Les nuits du court-métrage; une sélection de films courts.

21h30

Avec des animations natures (sur réservation) & Foodtrucks avec animation musicale .

Les nuits du court-métrage

Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés avec soins par l’équipe de Cinéco.

Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante. 21h30

Au Château de Roquedols à Meyrueis

Animation nature & Foodtrucks avec animation musicale

Réservation obligatoire pour les visites et animations. .

Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

Short Film Nights: A selection of short films.

9:30 p.m.

Featuring live entertainment (by reservation) & food trucks with live music.

L’événement CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes