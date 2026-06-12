CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis
CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis mardi 28 juillet 2026.
Meyrueis
CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE
Roquedols Meyrueis Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Les nuits du court-métrage; une sélection de films courts.
21h30
Avec des animations natures (sur réservation) & Foodtrucks avec animation musicale .
Les nuits du court-métrage
Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés avec soins par l’équipe de Cinéco.
Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante. 21h30
Au Château de Roquedols à Meyrueis
Animation nature & Foodtrucks avec animation musicale
Réservation obligatoire pour les visites et animations. .
Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40
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English :
Short Film Nights: A selection of short films.
9:30 p.m.
Featuring live entertainment (by reservation) & food trucks with live music.
L’événement CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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