LES CHEMINS DU DOC SOUS UNE BONNE ÉTOILE Roquedols Meyrueis

Meyrueis

LES CHEMINS DU DOC SOUS UNE BONNE ÉTOILE

Roquedols Cour du Château Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Projection du documentaire Sous une bonne étoile documentaire de Peter Kerekes., dans le cadre du festival Les chemins du doc dans la cour du château de Roquedols. 21h15

Au cœur de l’été, du 9 au 12 août 2026, le cinéma documentaire repart en balade et embrasse les grands paysages des Cévennes avec LES CHEMINS DU DOC.

L’édition Sous le ciel immense, poursuit ce geste politique et poétique d’aller à la rencontre des territoires, non comme

simples décors mais comme sujets vivants, traversés, habités pour proposer des projections gratuites, sous la voûte étoilée.

Le lundi 10 août, dans la Cour du Château de Roquedols Meyrueis, venez découvrir le film Sous une bonne étoile documentaire de Peter Kerekes.

Luciana de Leoni d’Asparedo est napolitaine et astrologue de profession. Elle est adepte de l’Astrologie Active, un concept qui permet à chaque individu de changer son destin en se rendant dans un lieu géographique précis le jour de son anniversaire. Luciana explique comment réaliser ses souhaits en combinant configurations astrales et éphémérides, tout en surveillant les meilleures offres sur un site de voyages. Elle reçoit sa clientèle dans le château décrépit d’Aiello del Friuli. Des femmes en mal d’amour, des adolescents troublés, des entrepreneurs au bord d’une crise.

Après avoir calculé leur horoscope et analysé les configurations astrales, elle entre les données dans un logiciel

alimenté par un algorithme. Il leur suffit alors de

partir en voyage le jour de leur anniversaire vers la destination qu’elle leur précise, pour renaître sous un nouveau ciel. Qu’il s’agisse de Taipei, Beyrouth ou d’un village voisin, les protagonistes subiront des transformations inattendues qui les aideront à découvrir ce qu’ils désirent vraiment.

Durée 1h37

En plein air

Gratuit .

Roquedols Cour du Château Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 82 35 42 06

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English :

Screening of the documentary Sous une bonne %E9toile by Peter Kerekes, as part of the Les chemins du doc festival in the courtyard of Roquedols Castle. 9:15 p.m.

L’événement LES CHEMINS DU DOC SOUS UNE BONNE ÉTOILE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes