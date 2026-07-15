STAGE DE TENNIS Tennis Club Meyrueis

Informations pratiques

Meyrueis

STAGE DE TENNIS

Tennis Club Campis Meyrueis Lozère

Tarif : 70 – 70 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Stage de tennis tous niveaux du 3 au 7 août au Tennis Club de Meyrueis

Stage de Tennis à Meyrueis Tous niveaux !

Le Tennis Club de Meyrueis organise un stage de tennis du 3 au 7 août, ouvert à tous les niveaux.

Au programme 1h30 de cours par jour pendant 5 jours.

Tarifs

Enfant 70 €

Adulte 80 €

Le stage est encadré par un moniteur diplômé d’État expérimenté, ancien joueur de niveau négatif. .

Tennis Club Campis Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 08 06 22 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tennis camp for all skill levels from August 3 to 7 at the Meyrueis Tennis Club

L’événement STAGE DE TENNIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes