STAGE DE TENNIS Tennis Club Meyrueis
lundi 3 août 2026 · Tennis Club · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
STAGE DE TENNIS
Tennis Club Campis Meyrueis Lozère
Tarif : 70 – 70 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Stage de tennis tous niveaux du 3 au 7 août au Tennis Club de Meyrueis
Stage de Tennis à Meyrueis Tous niveaux !
Le Tennis Club de Meyrueis organise un stage de tennis du 3 au 7 août, ouvert à tous les niveaux.
Au programme 1h30 de cours par jour pendant 5 jours.
Tarifs
Enfant 70 €
Adulte 80 €
Le stage est encadré par un moniteur diplômé d’État expérimenté, ancien joueur de niveau négatif. .
Tennis Club Campis Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 08 06 22 08
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English :
Tennis camp for all skill levels from August 3 to 7 at the Meyrueis Tennis Club
L’événement STAGE DE TENNIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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