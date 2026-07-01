THEÂTRE LYRIQUE / OPÉRA PAYSAN UN PORTRAIT MULTIPLE D’EMMA CALVÉ Grotte de Dargilan Meyrueis

Informations pratiques

Meyrueis

THEÂTRE LYRIQUE / OPÉRA PAYSAN UN PORTRAIT MULTIPLE D’EMMA CALVÉ

Grotte de Dargilan D139 Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’OISEAU QUE TU CROYAIS SURPRENDRE BATTIT DE L’AILE ET S’ENVOLA Théâtre Lyrique / Opéra Paysan un portrait multiple d’Emma Calvé

Dans la magnifique grotte de Dargilan, découvrez un tour de force musical et théâtral, avec Inès Berlet (soprano et comédienne) et Swan Starosta (pianiste et comédienne), Justine Wojtyniak (écriture, mise en scène) et Louis Sureau ( lumière et régie)

L’OISEAU QUE TU CROYAIS SURPRENDRE BATTIT DE L’AILE ET S’ENVOLA Théâtre Lyrique / Opéra Paysan un portrait multiple d’Emma Calvé

Dans la magnifique grotte de Dargilan, découvrez un tour de force musical et théâtral, avec Inès Berlet (soprano et comédienne) et Swan Starosta (pianiste et comédienne), Justine Wojtyniak (écriture, mise en scène) et Louis Sureau ( lumière et régie)

Dans l’intimité d’une loge, enveloppée d’un charme intemporel, teintée d’onirisme, dans une troublante proximité avec le public, deux femmes une pianiste et une soprano se parlent, chantent, dansent et rient. À travers leur parole, une autre présence se laisse sentir celle d’une chanteuse lyrique dont elles vont dresser le portrait subtil. Souvenirs sensibles, méditation poétique, création de rôles d’opéra, récits du théâtre et de la vie, et interprétation des plus grands airs pour soprano s’entremêlent pour éclairer la matière de l’existence d’une femme et la création d’une destinée hors du commun. Quelle combativité et quelles forces vives tente-t-elle de nous transmettre à travers le siècle ? En fouillant et en se laissant surprendre par le fabuleux destin d’Emma Calvé, immense cantatrice aveyronnaise (1858-1942), c’est finalement d’une joie de vivre et d’un enthousiasme fou dont il sera question ici. Contaminé.e.s par sa passion émancipatrice, son rire salvateur et son amour de la liberté, nous pouvons transgresser à notre tour les freins du réel.

Ce spectacle musical, traversé par le sublime chant des airs de Carmen, Marguerite, Sapho, Ophélie parmi d’autres, offre le portrait d’Emma Calvé en femme puissante et multiple, créatrice de sa vie autant que de son art. Comme un subversif hymne à la joie qui devient une extraordinaire invitation à l’émancipation pour celleux qui souhaitent sortir des sentiers battus.

Début à 19h. Merci d’arriver vers 18h30 l’apéritif vous est offert sur la terrasse panoramique. Produits locaux et boissons disponibles après le concert au snack bar.

Le concert se produira dans la grande salle de la grotte. Soyez bien couverts et bien chaussés la grotte est humide et il n’y fait que 10° . .

Grotte de Dargilan D139 Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

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English :

THE BIRD YOU THOUGHT YOU’D CAUGHT FLAPS ITS WINGS AND FLIES AWAY Théâtre Lyrique / Opéra Paysan: A Multi-Faceted Portrait of Emma Calvé

In the magnificent Dargilan Cave, discover a musical and theatrical tour de force, featuring Inés Berlet (soprano and actress) and Swan Starosta (pianist and actress), Justine Wojtyniak (writer, director), and Louis Sureau (lighting and stage management)

L’événement THEÂTRE LYRIQUE / OPÉRA PAYSAN UN PORTRAIT MULTIPLE D’EMMA CALVÉ Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes