Meyrueis

ISA EN DUO

Place Sully Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully

Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully .

Place Sully Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64

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English :

Isa concert in Meyrueis, under the Halles de la place Sully

L’événement ISA EN DUO Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes