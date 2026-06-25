UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ISA EN DUO Meyrueis

ISA EN DUO Meyrueis

ISA EN DUO Meyrueis mercredi 12 août 2026.

Adresse
Place Sully
Ville
48150 Meyrueis
Département
Lozère
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Adulte

Meyrueis

ISA EN DUO

Place Sully Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully
Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully   .

Place Sully Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isa concert in Meyrueis, under the Halles de la place Sully

L’événement ISA EN DUO Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Meyrueis (Lozère)