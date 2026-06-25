ISA EN DUO Meyrueis
ISA EN DUO Meyrueis mercredi 12 août 2026.
Meyrueis
ISA EN DUO
Place Sully Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully
Concert d’Isa à Meyrueis, sous les Halles de la place Sully .
Place Sully Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64
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English :
Isa concert in Meyrueis, under the Halles de la place Sully
L’événement ISA EN DUO Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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