CINÉCO LE CHANTS DES FORÊTS Meyrueis
CINÉCO LE CHANTS DES FORÊTS Meyrueis jeudi 16 juillet 2026.
Meyrueis
CINÉCO LE CHANTS DES FORÊTS
Château de Roquedols Meyrueis Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Projection du film Le Chant des forêts à 21h30, en plein air, au Château de Roquedols à Meyrueis.
Le chant des forets
France, 2026, 1h34
De Vincent Munier
Documentaire
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.
Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.
Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.
Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle. .
Château de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40
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English :
Screening of the film Le Chant des for%EAts at 9:30 p.m., outdoors, at the Château de Roquedols in Meyrueis.
L’événement CINÉCO LE CHANTS DES FORÊTS Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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