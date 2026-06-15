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FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis vendredi 14 août 2026.

Adresse : Chateau de Roquedols

Ville : 48150 Meyrueis

Département : Lozère

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 27 27 27 Adulte

Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE

Chateau de Roquedols Meyrueis Lozère

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le Festival d’Opéra du Grand Sud pour cette édition 2026 ouvre le vendredi 14 août à 21h au Château de Roquedols avec son gala Mozart de Salzbourg à Vienne, par une promenade découverte commentée de son œuvre.
Le Festival d’Opéra du Grand Sud pour cette édition 2026 ouvre le vendredi 14 août à 21h au Château de Roquedols avec son gala Mozart de Salzbourg à Vienne, par une promenade découverte commentée de son œuvre.   .

Chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie   contact@festivaldoperadugrandsud.fr

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English :

The 2026 edition of the Grand Sud Opera Festival opens on Friday, August 14, at 9:00 p.m. at the Château de Roquedols with its Mozart Gala: from Salzburg to Vienna, featuring a guided exploration of his work.

L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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