FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis
FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis vendredi 14 août 2026.
Meyrueis
FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE
Chateau de Roquedols Meyrueis Lozère
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Festival d’Opéra du Grand Sud pour cette édition 2026 ouvre le vendredi 14 août à 21h au Château de Roquedols avec son gala Mozart de Salzbourg à Vienne, par une promenade découverte commentée de son œuvre.
Le Festival d’Opéra du Grand Sud pour cette édition 2026 ouvre le vendredi 14 août à 21h au Château de Roquedols avec son gala Mozart de Salzbourg à Vienne, par une promenade découverte commentée de son œuvre. .
Chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie contact@festivaldoperadugrandsud.fr
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English :
The 2026 edition of the Grand Sud Opera Festival opens on Friday, August 14, at 9:00 p.m. at the Château de Roquedols with its Mozart Gala: from Salzburg to Vienna, featuring a guided exploration of his work.
L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD -MOZART DE SALZBOURG À VIENNE Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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