Meyrueis

FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD CONFÉRENCE STARMANIA3

Chateau d’Ayres Meyrueis Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Dans le cadre du festival d’opéra du grand sud, retrouvez la conférence Starmania de Fabienne Thibault et signature du livre Mon Starmania.

Dans le cadre du festival d’opéra du grand sud, retrouvez la conférence Starmania de Fabienne Thibault et signature du livre Mon Starmania. .

Chateau d’Ayres Meyrueis 48150 Lozère Occitanie contact@festivaldoperadugrandsud.fr

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English :

As part of the Grand Sud Opera Festival, don’t miss Fabienne Thibault’s “Starmania” talk and book signing for *Mon Starmania*.

L’événement FESTIVAL D’OPÉRA DU GRAND SUD CONFÉRENCE STARMANIA3 Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes