Informations pratiques

Meyrueis

PATRIMOINE ET NATURE AU CHATEAU DE ROQUEDOLS

Meyrueis Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

C’est reparti pour l’incontournable après-midi et soirée-ciné au château de Roquedols ! Gratuit et sur réservation visite patrimoine à la découverte du château lors d’une visite guidée avec Philippe Chambon et balade contée et poétique en forêt avec l’écrivaine Solange Tellier. Suivi d’un concert et de la projection « Le Chant des forêts ».

C’est reparti pour l’incontournable après-midi et soirée-ciné au château de Roquedols ! Profiter d’un moment convivial en pleine nature dans le cadre exceptionnel du parc du château de Roquedols !

Dès 16h30 Visite patrimoine Gratuit

Partez à la découverte du château lors d’une visite guidée avec Philippe Chambon, historien passionné, qui vous fera partager l’histoire, le patrimoine et les anecdotes de ce lieu emblématique. Deux départs sont proposés 16h30 et 17h30 (sur réservation).

À 17h30 Balade Gratuit

Laissez-vous emporter par une balade contée et poétique en forêt avec l’écrivaine Solange Tellier. Une promenade accessible à tous pour écouter la nature, rêver et prendre le temps de s’émerveiller (sur réservation).

À partir de 18h30 Mr & Mrs Robinson / Swing & Ska !

Installez-vous dans le parc pour un moment de détente autour d’une buvette musicale. Apportez votre pique-nique, partagez un repas en famille ou entre amis et profitez de l’ambiance avant la séance.

À 21h30 Projection Le Chant des Forêts de Vincent Munier .

Place au cinéma en plein air ! Installez-vous confortablement sous les étoiles pour une belle soirée de cinéma.

Tarifs: Enfants 5 € / Adultes 7 €

Pour votre confort apportez une chaise pliante, un coussin et une couverture. Pour la balade, pensez à prévoir de bonnes chaussures, une casquette et de l’eau.

En cas de pluie, la projection aura lieu à la salle des fêtes. Les animations de l’après-midi seront malheureusement annulées. .

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

It’s that time again for the must-see afternoon and evening film event at Roquedols Castle! Free with reservation: a heritage tour to explore the castle on a guided tour with Philippe Chambon, followed by a storytelling and poetry walk in the forest with writer Solange Tellier. Followed by a concert and a screening of “Le Chant des forêts.”

L’événement PATRIMOINE ET NATURE AU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes