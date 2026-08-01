Informations pratiques

Meyrueis

FÊTE DE L’EMBOUL

Salle des fêtes Meyrueis Lozère

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !

Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !

VENDREDI

apéro, repas rougail-saucisses et soirée avec l’orchestre Newzic

SAMEDI

concours de pétanque à 14h30, apéro et soirée animée et musicale avec Cévennes animation

DIMANCHE

10h30/ Course des cafés, vitesse et rapidité pour remporter l’épreuve !

11h / Traditionnel apéro les pieds dans l’eau puis déjeuner les pieds dans l’eau.

14h30/ Concours de pétanque

Repas sur réservation. .

Salle des fêtes Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 17 41 50 20

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English :

2026 Emboul Festival organized by the Meyrueis Festival Committee. This festival will be an opportunity to participate in a pétanque tournament, share meals and aperitifs, and dance!

L’événement FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes