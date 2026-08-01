FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis
vendredi 7 août 2026 · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
FÊTE DE L’EMBOUL
Salle des fêtes Meyrueis Lozère
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !
Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !
VENDREDI
apéro, repas rougail-saucisses et soirée avec l’orchestre Newzic
SAMEDI
concours de pétanque à 14h30, apéro et soirée animée et musicale avec Cévennes animation
DIMANCHE
10h30/ Course des cafés, vitesse et rapidité pour remporter l’épreuve !
11h / Traditionnel apéro les pieds dans l’eau puis déjeuner les pieds dans l’eau.
14h30/ Concours de pétanque
Repas sur réservation. .
Salle des fêtes Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 17 41 50 20
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English :
2026 Emboul Festival organized by the Meyrueis Festival Committee. This festival will be an opportunity to participate in a pétanque tournament, share meals and aperitifs, and dance!
L’événement FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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