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FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis

vendredi 7 août 2026 · Meyrueis

FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
48150 Meyrueis
Département
Lozère
Tarif
13 13 15 Adulte

Meyrueis

FÊTE DE L’EMBOUL

Salle des fêtes Meyrueis Lozère

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !
Fête de l’Emboul 2026 organisée par le comité des fêtes Meyrueisien. Cette fête sera l’occasion de participer à un concours de pétanque, de partager repas et apéritifs et de danser !

VENDREDI
apéro, repas rougail-saucisses et soirée avec l’orchestre Newzic
SAMEDI
concours de pétanque à 14h30, apéro et soirée animée et musicale avec Cévennes animation

DIMANCHE
10h30/ Course des cafés, vitesse et rapidité pour remporter l’épreuve !
11h / Traditionnel apéro les pieds dans l’eau puis déjeuner les pieds dans l’eau.
14h30/ Concours de pétanque

Repas sur réservation.   .

Salle des fêtes Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 17 41 50 20 

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English :

2026 Emboul Festival organized by the Meyrueis Festival Committee. This festival will be an opportunity to participate in a pétanque tournament, share meals and aperitifs, and dance!

L’événement FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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