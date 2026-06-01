CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI salle des fêtes Meyrueis
CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI salle des fêtes Meyrueis jeudi 18 juin 2026.
Meyrueis
CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI
salle des fêtes Village Meyrueis Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Projection du film l’affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé .
Durée 02h08min, Genre Drame, Mention Tout Public
Projection du film l’affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé , le jeudi 18 juin à la salle des fêtes de Meyrueis à 16h.
Durée 02h08min
Genre Drame
Mention Tout Public
Origine France (VF)
Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon et Pierre Lottin
Synopsis
Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés…
Critique:
Reconstitution propre et mise en scène à la ligne claire pour une France désuète avec laquelle Jean-Paul Salomé parvient à nous captiver, nanti d’un personnage vraiment fascinant, taiseux enivré par le perfectionnisme. Reda Kateb donne une épaisseur sidérante à un génie reclus filmé comme un artisan au travail. Il parvient avec brio à faire miroiter toutes les facettes de ce personnage brillant, le mélange d’orgueil et de résignation qui le pousse à ce défi, jusqu’à la sourde tentation d’être pris. L’intérêt du film tient dans la finesse de ces nuances. Un film aussi modeste que passionnant. .
salle des fêtes Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film l’affaire Bojarski by Jean-Paul Salomé .
Running time: 02h08min, Genre: Drama, Recommended for all audiences
L’événement CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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