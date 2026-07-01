Trail des Hautes-Vosges Salle polyvalente La Familiale Le Ménil

samedi 6 mars 2027 · Salle polyvalente La Familiale · Le Ménil

Informations pratiques

Le Ménil

Trail des Hautes-Vosges

Salle polyvalente La Familiale Rue du Général De Gaulle Le Ménil Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06 2027-03-07

Trail organisé par le CAHM. Trois parcours de 14,20,30 et 42 kilomètres avec des points de vue à couper le souffle. Inscriptions en ligne.Tout public

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Salle polyvalente La Familiale Rue du Général De Gaulle Le Ménil 88160 Vosges Grand Est contact@cahm-athle.fr

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English :

Trail organized by the CAHM. Three routes of 14, 20, 30, and 42 kilometers with breathtaking views. Online registration.

L’événement Trail des Hautes-Vosges Le Ménil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES