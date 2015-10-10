Trail des Monts du Haut-Livradois Saint-Bonnet-le-Bourg
Trail des Monts du Haut-Livradois Saint-Bonnet-le-Bourg dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Bourg
Trail des Monts du Haut-Livradois
35 rue de la Mairie Saint-Bonnet-le-Bourg Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:30:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet 2026 9h30 à Saint-Bonnet-le-Bourg (Puy-de-Dôme)
24ème édition du Trail des Monts du Haut-Livradois
3 parcours en boucle 6 km 10 km 17 km
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35 rue de la Mairie Saint-Bonnet-le-Bourg 63630 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 14 72 40 monts.livradois@gmail.com
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English :
Sunday, July 26, 2026 9:30 am Saint-Bonnet-le-Bourg (Puy-de-Dôme)
24th edition of the Trail des Monts du Haut-Livradois
3 loop courses: 6 km 10 km 17 km
L’événement Trail des Monts du Haut-Livradois Saint-Bonnet-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez