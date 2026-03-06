Trail des Nestes HECHES Hèches
Trail des Nestes HECHES Hèches dimanche 24 mai 2026.
Trail des Nestes
HECHES Au Centre Artisanal de Rebouc Hèches Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Le Trail des Nestes s’associe au Comité des Fêtes de Rebouc pour vous offrir une journée 100% sport… et 100% fête !
Au programme côté sport
9H30 Trail de 15 km 800 m de dénivelé
9H45 Marche de 8 km 400 m de dénivelé
À partir de 18h, le Comité des Fêtes prend le relais pour faire monter l’ambiance
Concert avec DJ Zap
Buvette sur place
Sport, musique, convivialité… tout est réuni pour passer une journée inoubliable !
Informations traildesnestes@gmail.com
Inscriptions https://pb-organisation.com/evenements/trail-de-neste-2024/
HECHES Au Centre Artisanal de Rebouc Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie traildesnestes@gmail.com
English :
The Trail des Nestes joins forces with the Comité des Fêtes de Rebouc to offer you a day of 100% sport? and 100% celebration!
On the sports programme:
9:30 am: 15 km Trail ? 800 m ascent
9:45am: 8km walk ? 400 m ascent
From 6pm, the Comité des Fêtes takes over to get the party going
Concert with DJ Zap
Refreshment bar on site
Sport, music, conviviality? everything you need for an unforgettable day!
Information: traildesnestes@gmail.com
Registration: https://pb-organisation.com/evenements/trail-de-neste-2024/
