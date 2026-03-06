Trail des Nestes HECHES Hèches

Trail des Nestes

HECHES Au Centre Artisanal de Rebouc Hèches Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Le Trail des Nestes s’associe au Comité des Fêtes de Rebouc pour vous offrir une journée 100% sport… et 100% fête !

Au programme côté sport

9H30 Trail de 15 km 800 m de dénivelé

9H45 Marche de 8 km 400 m de dénivelé

À partir de 18h, le Comité des Fêtes prend le relais pour faire monter l’ambiance

Concert avec DJ Zap

Buvette sur place

Sport, musique, convivialité… tout est réuni pour passer une journée inoubliable !

Informations traildesnestes@gmail.com

Inscriptions https://pb-organisation.com/evenements/trail-de-neste-2024/

HECHES Au Centre Artisanal de Rebouc Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie traildesnestes@gmail.com

English :

The Trail des Nestes joins forces with the Comité des Fêtes de Rebouc to offer you a day of 100% sport? and 100% celebration!

On the sports programme:

9:30 am: 15 km Trail ? 800 m ascent

9:45am: 8km walk ? 400 m ascent

From 6pm, the Comité des Fêtes takes over to get the party going

Concert with DJ Zap

Refreshment bar on site

Sport, music, conviviality? everything you need for an unforgettable day!

Information: traildesnestes@gmail.com

Registration: https://pb-organisation.com/evenements/trail-de-neste-2024/

