Informations pratiques

Préaux

Trail des Préautomnales à Préaux

Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le dimanche 11 octobre 2026, Passion Sports Nature organise son 39ème Trail des Préautomnales.

Les parcours de 7 et 15 km sont inchangés. Le parcours de 36 km est supprimé. Le 24 km est allongé de 6km pour arriver à 30km pour vous offrir un nouveau défi.

Ce sera donc 30 km, 15 km et 7 km. La marche Nordique se fera sur les mêmes parcours de 15 km et 7 km du trail-running. Il y en aura donc pour tous, depuis la marche la Nordilettante non chronométrée accessible sans justificatif jusqu’au trail de l’Ecorchevache de 30 km au profil exigeant.

En marge des courses, nous avons à cœur d’agrémenter la matinée avec nos petites attention envers les sportifs garderie pour les enfants, accès aux sanitaires et aux douches, ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée, panier garni du terroir pour tous les participants, récompenses pour les podiums et pour le club le plus représenté, kinés pour faciliter la récupération, stands de nos partenaires, et sans oublier le stage sportif à gagner par tirage au sort !

L’ouverture des inscriptions est prévue le 1er août. .

Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 48 66 49

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English : Trail des Préautomnales à Préaux

L’événement Trail des Préautomnales à Préaux Préaux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin