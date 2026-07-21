Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée/libre du Manoir de Favry Préaux

Informations pratiques

Préaux

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée/libre du Manoir de Favry

Manoir de Favry Préaux Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les intérieurs et les jardins du Manoir de Favry.

Une atmosphère de maisons de famille , des collections mêlées aux souvenirs.

ll se dégage un charme particulier dans cette seigneurie, coiffée de hautes toitures, dans l’écrin de jardins raffinés.

Ce grand logis du XVIe et du XVIIe siècle avec la trace de Guillaume de Favry, répond aux canons architecturaux de la fin du Moyen Age. Parfait exemple d’un guet défensif, à la magnifique et sobre architecture, aux belles proportions et aux séduisantes juxtapositions.

Visite guidée intérieure des pièces à feu, salle à manger et salon, chambre dite haute époque , escalier à vis et charpente intérieurs raffinés dans le goût de l’art de vivre à la Française .

Approche des décors intérieurs de l’époque avec ses plafonds peints dans le goût de la transition de la fin du Moyen Age et de la Renaissance.

Rêves de jardins, primés et labellisés, dans un goût très éclectique, les jardins clos et secrets, créés dans le respect de la trame historique et avec une certaine approche contemporaine, entourent la bâtisse.

Label jardin remarquable , prix des jardins, EBTS, special jury (European Boxwood Topiary Society) en vertu de son élégance et son originalité ; label APJPL prix VMF (vieilles maisons françaises) jardins création et patrimoine prix départemental.

Tarif unique préférentiel 9 euros par adulte. Intérieur+ extérieur. Gratuit pour les enfants. Visite guidée à l intérieur par groupes de 20 personnes maximum Visite libre des extérieurs au même tarif .

Manoir de Favry Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 40 83 46 diner.de.gala@orange.fr

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English :

As part of the European Heritage Days, discover the interiors and gardens of the Manoir de Favry.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée/libre du Manoir de Favry Préaux a été mis à jour le 2026-07-21 par SUD MAYENNE