Trail des Treilles

Rendez-vous au 6 rue de Grillot Fleys Yonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez ressentir les dénivelés chablisiens ! 17 ou 8 km au choix, sans chrono pour le seul plaisir des jambes et des yeux !

Nouveau: séance de Pilates.

Et pour vous récompenser dégustation et barbecue/ pique-nique sur place à l’arrivée.

Inscriptions en ligne uniquement. .

Rendez-vous au 6 rue de Grillot Fleys 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail des Treilles

L’événement Trail des Treilles Fleys a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité