Trail des Treilles Fleys
Trail des Treilles Fleys samedi 23 mai 2026.
Trail des Treilles
Rendez-vous au 6 rue de Grillot Fleys Yonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez ressentir les dénivelés chablisiens ! 17 ou 8 km au choix, sans chrono pour le seul plaisir des jambes et des yeux !
Nouveau: séance de Pilates.
Et pour vous récompenser dégustation et barbecue/ pique-nique sur place à l’arrivée.
Inscriptions en ligne uniquement. .
Rendez-vous au 6 rue de Grillot Fleys 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Trail des Treilles
L’événement Trail des Treilles Fleys a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité