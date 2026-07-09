Informations pratiques

Bonnac-la-Côte

Trail du Brame

Chemin de l’Étang de Mortemare Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’association Bonnac Athlé organise la troisième édition du Trail du Brame dans les monts de Bonnac. Que vous soyez un coureur chevronné ou un amateur passionné, le Trail du Brame vous offrira un défi à la hauteur de vos ambitions.

Détail des courses à venir prochainement. .

Chemin de l’Étang de Mortemare Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 53 52 jeanluc.quintin@free.fr

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English : Trail du Brame

L’événement Trail du Brame Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole