Trail du Cirque du Fer à Cheval Camping Les Vignes Arbois

Venez vous évader au sein de l’une des plus jolies reculées du Jura !

En bordure du premier plateau, empruntant le GR59 l’Echappée Jurassienne, longeant le cours de la Cuisance, traversant les villages du vignoble arboisien, vous alternerez entre forêt et milieu rocheux.

Les premiers kilomètres vous conduiront à travers les rues de la cité arboisienne et après avoir enjambé le superbe Pont des Capucins, vous entamerez la première montée à la petite chapelle de l’Ermitage qui surplombe la ville, vous emprunterez l’Allée du Roi de Rome et ….

… à vous de choisir la suite !

TRAIL DE 46KM

2000mD+, 5 ravitaillements, Départ 8h

S’adresse évidement aux expérimenté(e)s ou en quête d’une première expérience de trail long .

TRAIL DE 32KM

1350mD+, 4 ravitaillements (3 complets + 1 liquide), Départ 9h

S’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent s’offrir un belle performance physique sur un condensé de magnifiques paysages. il est idéal pour tester les premiers effets de votre entrainement hivernal !

TRAIL DE 22KM

750mD+, 3 ravitaillements, Départ 9h30

S’adresse à toutes et tous quelque soit votre niveau de pratique. Du performant qui pourra maintenir un bonne vitesse sur l’ensemble du parcours aux flâneurs qui souhaiteront profiter du paysage !

TRAIL & RANDO

4400mD+, 2 ravitaillements (1 complet + 1 liquide), Départ 10h

à partir de la catégorie CADET (16ans)

Vous offrira la possibilité de faire votre première expérience de trail ou de performer sur une distance courte mais technique avec un fort dénivelé sur ce format ! .

Camping Les Vignes 3 Rue de la Piscine Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@tcfc.fr

