Trail du Facteur à Maxou

Maxou Lot

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Suivez les pas du facteur, défiez les collines du Quercy !

Le Trail du Facteur vous invite à une aventure unique dans les collines du Quercy ! Que vous soyez un coureur chevronné prêt à affronter « Le Timbré » de 25 km, un amateur de défis techniques avec « Le Recommandé » de 14 km, ou un novice en quête de découverte sur « Le Colissimo » de 9 km, chaque parcours vous promet une expérience inoubliable.

Plongez dans l’histoire locale en suivant les anciens pas du facteur, tout en vous dépassant sur des sentiers techniques et des paysages à couper le souffle. Le Trail du Facteur, c’est plus qu’une course, c’est une immersion totale dans l’authenticité du Lot. .

Maxou 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 80 83 traildufacteur@gmail.com

English :

Follow in the footsteps of the letter carrier and challenge the Quercy hills!

The Trail du Facteur invites you to a unique adventure in the Quercy hills! Whether you’re a seasoned runner ready to take on the 25 km « Le Timbré », a lover of technical challenges with the 14 km « Le Recommandé », or a novice in search of discovery on the 9 km « Le Colissimo », each trail promises an unforgettable experience.

Immerse yourself in local history by following in the old footsteps of the letter carrier, while challenging yourself on technical trails and breathtaking scenery

German :

Folgen Sie den Schritten des Postboten, fordern Sie die Hügel von Quercy heraus!

Der Trail du Facteur lädt Sie zu einem einzigartigen Abenteuer in den Hügeln von Quercy ein! Ob Sie ein erfahrener Läufer sind, der bereit ist, den 25 km langen « Le Timbré » zu bewältigen, ein Liebhaber technischer Herausforderungen auf dem 14 km langen « Le Recommandé » oder ein Neuling auf der Suche nach Entdeckungen auf dem 9 km langen « Le Colissimo », jede Strecke verspricht Ihnen ein unvergessliches Erlebnis.

Tauchen Sie in die lokale Geschichte ein, indem Sie den alten Schritten des Postboten folgen, während Sie sich auf technischen Pfaden und in atemberaubenden Landschaften selbst übertreffen

Italiano :

Seguite le orme del postino e affrontate le colline del Quercy!

Il Trail du Facteur vi invita a vivere un’avventura unica sulle colline del Quercy! Che siate corridori esperti pronti ad affrontare i 25 km di « Le Timbré », amanti delle sfide tecniche con i 14 km di « Le Recommandé » o principianti alla scoperta dei 9 km di « Le Colissimo », ogni percorso promette un’esperienza indimenticabile.

Immergetevi nella storia locale seguendo le vecchie orme del postino, sfidandovi su sentieri tecnici e paesaggi mozzafiato

Espanol :

Siga los pasos del cartero y enfréntese a las colinas de Quercy

El Trail du Facteur le invita a una aventura única en las colinas de Quercy Tanto si es un corredor experimentado listo para afrontar los 25 km de « Le Timbré », un amante de los retos técnicos con los 14 km de « Le Recommandé », o un novato que busca descubrir los 9 km de « Le Colissimo », cada ruta promete una experiencia inolvidable.

Sumérjase en la historia local siguiendo los antiguos pasos del cartero, mientras se desafía en senderos técnicos y paisajes impresionantes

L’événement Trail du Facteur à Maxou Maxou a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Cahors Vallée du Lot