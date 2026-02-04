Trail du Grand Luberon à Cabrières d ‘Aigues Cabrières-d’Aigues

Trail du Grand Luberon à Cabrières d ‘Aigues

centre du village Cabrières-d’Aigues Vaucluse

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Le Trail Du Grand Luberon est une épreuve sportive organisée depuis 2006 à Cabrières-d’Aigues par le club du Centaures Athletic de la Vallée d’Aigues et du Luberon CAVAL Pertuis.

centre du village Cabrières-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@trailluberon.fr

English : Grand Luberon Trail

The Trail Du Grand Luberon is a sporting event organized since 2006 in Cabrières-d?Aigues by the Centaures Athletic de la Vallée d?Aigues et du Luberon CAVAL Pertuis club.

