Trail du Grand Luberon à Cabrières d ‘Aigues Cabrières-d’Aigues
Tarif : – –
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Le Trail Du Grand Luberon est une épreuve sportive organisée depuis 2006 à Cabrières-d’Aigues par le club du Centaures Athletic de la Vallée d’Aigues et du Luberon CAVAL Pertuis.
centre du village Cabrières-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@trailluberon.fr
English : Grand Luberon Trail
The Trail Du Grand Luberon is a sporting event organized since 2006 in Cabrières-d?Aigues by the Centaures Athletic de la Vallée d?Aigues et du Luberon CAVAL Pertuis club.
